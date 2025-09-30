「浮気しない男と付き合いたい！」と思うのは多くの女性の本音。でも、誠実さは口約束だけじゃわからないものです。そこで今回は、浮気をしない「誠実男子」の特徴を紹介します。スマホの使い方がオープン浮気しない男性はスマホを隠す必要がないので、LINEやSNSをわざと見せないような行動を取りません。充電中にそのまま置いておいたり、通知が鳴っても慌てないのは誠実さのサイン。逆に「画面をやたら隠す」「常に裏返して置く