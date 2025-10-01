2026.１.４引退！ 棚橋弘至引退カウントダウンSPECIAL！第１弾棚橋弘至×藤波辰爾「ドラゴン魂継承対談！」全4回＃４棚橋弘至が憧れ続けた藤波辰爾との夢の対談。藤波は「現役でいるのは元気でいるため」と語り、70歳を過ぎてもなお"将来"を口にする。プロレス人生55年を迎えるレジェンドと、新日本プロレスを率いる社長である棚橋が語るそれぞれの想いとは。今年６月に開催された「TANAHASHI JAM」で藤波辰爾（右）と対決した