2026.１.４引退！ 棚橋弘至引退カウントダウンSPECIAL！第１弾棚橋弘至×藤波辰爾「ドラゴン魂継承対談！」全4回＃３新日本プロレスの黄金期を駆け抜けた藤波辰爾と、時代の象徴として闘い続けた棚橋弘至。憧れから始まった縁は、やがて"新日本プロレスの社長"としての重責にまでつながっていった。社長としての苦悩や未来への希望まで。レスラーとして、経営者として歩んできたふたりの対話は、新日本プロレスの歴史そのもの