◆Ｕ―２０Ｗ杯▽１次リーグ第２戦日本２―０チリ（９月３０日・チリ）日本はチリに２―０で勝利し、２連勝で１次リーグ突破を決めた。主将のＤＦ市原吏音が２試合連続でＰＫを沈め、決勝点を奪った。＊＊＊船越優蔵監督は「選手が素晴らしかった。全員が戦士になり、闘志むき出しで戦ってくれた。日本の魂を世界に発信できたかなと思います」と選手を誇った。開催国チリとの一戦は大アウェーの雰囲気の中での一戦