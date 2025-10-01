「谷の御所」としても知られ、歴代皇女が住職を務めた京都の尼門跡寺院「霊鑑寺」2025年11月21日(金)から11月30日(日)までの期間限定で、「秋の特別拝観」が開催されます。紅葉の赤と苔の緑のコントラストが美しい庭園や、狩野派の障壁画など皇室ゆかりの寺宝が特別に公開されます。 霊鑑寺 秋の特別拝観 後水尾天皇の皇女を開基として創建され、「鹿ケ谷比丘尼御所」とも呼ばれた格式高い霊鑑寺。普段は非公開の