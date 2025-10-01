日本能率協会総合研究所が、60〜90歳の高齢者男女を対象に「普段の食事」をテーマとした調査を実施しました。3年に1回実施されている本調査から、高齢者の食事に関する意識や実態の変化を紹介します。 日本能率協会総合研究所「高齢者 普段の食事調査2025年」 調査名：高齢者 普段の食事調査2025年調査期間：2025年5月30日(金) 〜 2025年6月13日(金)調査対象：全国に居住する60歳から90歳までの男女 2,500名調査方