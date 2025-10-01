株式会社アルトスターが、2025年9月16日に厚生労働省から発表された2024年の人口動態統計(確定数)を受け、同社代表である芳子ビューエル氏の「北欧の状況から考える日本の少子化対策」についての見解を発表しました。北欧のライフスタイルの専門家として、多様な生き方を支援する必要性を提言しています。 アルトスター「北欧の状況から考える日本の少子化対策」についての見解を発表  2024年に生まれた子どもの数