スギちゃん、お見送り芸人しんいちさんがMCを務める情報バラエティ番組『おとばん!!!』に、今月のマンスリーゲストとして「ラランド・ニシダ」さんが登場！“クズ芸人2トップ”としても知られる『お見送り芸人しんいち』さんと『ラランド・ニシダ』さんが霊視鑑定に挑戦した放送回が、公式YouTubeチャンネルにて見逃し配信中です。 情報バラエティ番組『おとばん!!!』お見送り芸人しんいち＆ラランド・ニシダ 霊視鑑定回&#160