サツマイモを長持ちさせる保存方法について、冷凍食品やレトルト食品などを製造、販売するニチレイフーズ（東京都中央区）が、公式サイトで紹介しています。ニチレイフーズは「サツマイモは長持ちするイメージがありますが、常温保存だと芽が出たり、冷蔵保存だと黒いブツブツが出たりと、意外と保存が難しい野菜です」と説明。サツマイモの保存方法について、次のように紹介しています。【サツマイモを長持ちさせる保存方法】