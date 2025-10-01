没入型の組み立て体験によりクリエイティブなリラックスタイムを提供する「大人レゴ」シリーズ。「大人レゴ」シリーズから、組み立てても飾っても楽しめる、レゴ(R)ボタニカルの人気製品“枯れないバラのブーケ”に、鮮やかな新色「レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラのブーケ」が新たに発売されます☆ レゴ(R)ボタニカル ピンクのバラのブーケ 発売日：2025年10月1日（水）価格：9,280円（税込）対象年齢：18歳以上