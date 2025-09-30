とちぎテレビ 生の音楽に触れる楽しさを感じてもらおうと宇都宮市の小学校では２９日、プロの演奏家による和楽器のコンサートが行われました。 宇都宮市の豊郷北小学校の全校児童１８４人の前で演奏を披露したのは、和楽器による音楽ユニットＡＵＮ＆ＨＩＤＥの３人です。 このコンサートは、音楽文化の向上などを目指す民主音楽協会が全国の学校を巡って行っているもので、１９７３年に始まって以来、４，７