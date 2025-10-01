スポーツ庁の第３代長官に就任したパラリンピック競泳男子金メダリストの河合純一氏（５０）が１日午前、初登庁し、「国民の皆さんがスポーツを通じてより豊かな人生を進んでいけるように、私なりに感じたことを皆さんと共有してしっかり進めていきたい」と抱負を語った。全盲の河合氏は、日本パラリンピック委員会委員長を退任し、アテネ五輪陸上男子ハンマー投げ金メダリストの室伏広治氏から大役を引き継いだ。歓迎の花束