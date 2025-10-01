JMDCとYuimediが協業し、JMDCが持つ国内最大規模のリアルワールドデータ（RWD）を、国際標準規格「OMOP CDM」に準拠した形式で提供を開始することを発表しました。この取り組みにより、日本の医療データが国際的な研究でより活用されやすくなります。 JMDCとYuimediが協業 国内医療データの国際標準化を推進 世界では創薬や臨床研究におけるリアルワールドデータ（RWD）の活用が加速していますが、日本の医療データは国