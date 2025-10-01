自民党総裁選を受けた臨時国会は、１０月中旬に召集される見通しとなった。新総裁が選出される同４日から首相指名選挙まで１週間以上を空ける異例の日程となる。新総裁が連立の枠組み拡大も含めて野党の出方を見極めなければならないという事情が背景にある。（荒木香苗）「政治空白が続いていることは極めて遺憾だ。来週早々に臨時国会の召集を決定すべきだ」。立憲民主党の笠浩史国会対策委員長は３０日、国会内で自民の坂本