逮捕された小西悠太郎容疑者＝1日午前、警視庁大井署虚偽の処方箋を薬局に提出し、抗がん剤などをだまし取ったとして、警視庁麹町署は1日までに、詐欺の疑いで医師小西悠太郎容疑者（44）＝東京都渋谷区＝を逮捕した。署によると、薬を医薬品卸会社に売却して利益を得たとみられる。署は、約1億円に上る不正請求について相談を受けており、裏付けを進める。逮捕容疑は2021年7〜8月、往診していた老人ホームに入居する患者2人を