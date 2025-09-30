とちぎテレビ 神奈川県内のホテルで、当時１６歳の少女にみだらな行為をした疑いで、愛知県警は３０日、栃木県立盲学校に勤務する５５歳の教諭の男を逮捕しました。 神奈川県青少年保護育成条例違反の疑いで、逮捕されたのは栃木市都賀町平川の県立盲学校の教諭竹村修一容疑者５５歳です。 愛知県警春日井署によりますと竹村容疑者は去年８月２２日、川崎市多摩区内のホテルで、１８歳未満と知りながら当時１６歳の少女に