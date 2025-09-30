とちぎテレビ １１年前（２０１４年）、宇都宮市の認可外保育施設で乳児が熱中症で死亡した事件をめぐり、市が市議会に提出した外部の有識者による「検証委員会」を設置する条例案の採決が３０日、行われ全会一致で可決されました。 この事件は２０１４年７月、宇都宮市の認可外保育施設で当時生後９カ月だった山口愛美利ちゃんが宿泊保育中に熱中症で死亡したもので市と施設側の対応に問題があったとして双方に賠償責任を