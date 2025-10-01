9月22日で8周年を迎えた“新しい地図”。主演ドラマやソロツアーを終えた香取に今年の上半期を振り返ってもらった。今、頭の中はアイデアであふれているから─主演ドラマ『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』、初のソロアリーナツアーと充実した上半期でした。「とても楽しかった!でも、まだまだ足りないと思っちゃう。その気持ちが膨らんで、この間ダンサーやバンドのメンバーと打ち上げを『BISTRO J_O』でやらせて