占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「うお座」の2025年10月の運勢を占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）【今月のカード：審判（Judgement）／逆位置】「審判」の逆位置は、もうすぐ物事がはっきりすることを示します。今月は、あなたが今後大きく飛躍するためのよい話や、提案が舞い込むでしょう。ただし、意図しないことで少し悩むときもあるかも。人と話して、相手の意見をしっかり