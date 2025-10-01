占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「みずがめ座」の2025年10月の運勢を占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）【今月のカード：悪魔（The Devil）／正位置】「悪魔」の正位置は、欲望や欲求に正直になることを暗示します。今月は、いつもとは違う文化や趣味に目を向けることで、新しい発見がありそう。ただし、夢中になりすぎて“沼”にハマり、散財しないように気を付けて。【今