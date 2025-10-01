コンフォートはワイルドカードシリーズのロースターから外れた(C)Getty Imagesドジャースは現地時間9月30日、ワイルドカードシリーズ（WCS）のロースター26人を発表。佐々木朗希も選出され、ブルペン待機する。【動画】コンフォートの本塁打シーン…再び雄姿を見せられるかドジャース専門メディア『Dodgers Nation』は、「右打者のアレックス・コールはロースター入りを果たし、左打者のキム・ヘソンも入った。彼は最近バット