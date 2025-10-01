占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「やぎ座」の2025年10月の運勢を占います。やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）【今月のカード：節制（Temperance）／正位置】「節制」の正位置は、バランスを保つ意味を持ちます。今月は、仕事とプライベートの調整がしやすい時期です。ただし、スケジュール管理を怠ると予定を詰めすぎて焦ることも。時間に余裕を持つ意識が大切です。【今月のラッキーカ