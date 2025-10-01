盤石の勝利だ。船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は、現地時間９月30日にU-20ワールドカップのグループステージ第２節で、開催国のチリと対戦。市原吏音のPKと横山夢樹のミドル弾で、２−０の快勝を収めた。初戦のエジプト戦も２−０で制しており、これで連勝を達成。試合後のフラッシュインタビューで、船越監督は「選手が素晴らしかった。全員が戦士になって、闘志むき出しに戦ってくれた。これが日本の魂というか、そうい