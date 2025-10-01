グーグル（Google）は、同社が提供するキーボードアプリ「Gboard」の開発チームが製作した「Gboard ダイヤルバージョン」を公開した。 グーグルはユニークな形状のキーボードを毎年製作しており、過去には「Gboard 両面バージョン」「Gboard 帽バージョン」「Gboard 棒バージョン」「Gboard 湯呑みバージョン」などを公開している。