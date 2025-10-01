占い師・夜風の「タロット占い」。22枚のタロットカードを使って、「さそり座」の2025年10月の運勢を占います。さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）【今月のカード：教皇（The Hierophant）／正位置】「教皇」の正位置は、公平性を保つことを表します。今月は、あなたの客観的な視点が周りの助けになる場面があるでしょう。ただし、論理的になりすぎず、相手に寄り添う温かい言動を心掛けることが大切です。【今月のラッキ