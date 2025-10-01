U-20日本代表は30日、U-20ワールドカップのグループステージ第2節で開催国チリと対戦し、2-0で快勝。2連勝でグループステージ突破を決めた。船越優蔵監督は初戦からスタメンを2人変更。GKピサノアレックス幸冬堀尾、DF右から梅木怜、市原吏音、喜多壱也、小杉啓太、中盤の底には大関友翔と布施克真で、ここまでは変わらず。サイドは右に初戦途中出場の平賀大空が入り、左は齋藤俊輔。トップ下は佐藤龍之介が務め、1トップはこちら