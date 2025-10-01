◇MLB ドジャースーレッズ（日本時間1日、ドジャー・スタジアム）大谷翔平選手がワイルドカードシリーズ開幕の特大弾で先制を決めました。ナ・リーグ西地区優勝を果たしたドジャースはレッズとのワイルドカードシリーズで対戦。先に2勝した方が次へ進むことが出来ます。初回、大谷選手の第1打席4球目の100.4マイル(約161.5キロ)のストレートを振り抜き、ライトスタンドに運びました。いきなりの先制点に本拠地ドジャー・スタジアム