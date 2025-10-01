女性との出会い名目でＳＮＳを使い男性を誘い出し、暴行してスマートフォンを奪ったなどとして、大阪府警は１日、大阪府熊取町の会社員の男（２５）と妻（２２）ら計５人を強盗傷害容疑などで逮捕したと発表した。府警は「美人局（つつもたせ）」の手口だったとみて調べる。発表では、５人は共謀し、４月８〜９日、男の妻のＳＮＳで知り合った堺市の２０歳代の会社員男性を同府泉佐野市の公園に誘い出し、車で訪れた男性を殴っ