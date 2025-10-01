日本銀行は1日、3か月ごとに企業の景況感を調査する「全国企業短期経済観測調査」を公表しました。日米の関税交渉合意後初めての日銀短観となり、大企業・製造業では、業況を判断する指数が2期連続で改善となりました。短観は全国およそ9000社を対象にした企業動向調査です。9月の日銀短観では大企業・製造業の景況感について、景気が「良い」と回答した企業の割合から「悪い」と回答した企業の割合を引いた指数は、プラス14と、前