ダイヤモンドバックス戦で好投したドジャースの山本由伸＝9月25日、フェニックス（AP＝共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグ機構は9月30日、9月の月間最優秀選手（MVP）を発表し、ナ・リーグの投手部門でドジャースの山本由伸が選出された。今年3、4月に続き通算2度目の受賞。6日のオリオールズ戦で九回2死まで無安打無得点とするなど、4試合に先発して1勝0敗、防御率0.67をマークした山本は「周りの方に支えられた」と感謝を口