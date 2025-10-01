宝富士日本相撲協会は1日、元関脇で東十両12枚目の宝富士（38）＝本名杉山大輔、青森県出身、伊勢ケ浜部屋＝の現役引退と年寄「桐山」襲名を発表した。今後は同部屋で後進を指導する。秋場所は5勝10敗に終わり、九州場所（11月9日初日・福岡国際センター）の幕下転落が確実になっていた。宝富士は近大から2009年初場所で初土俵を踏んだ。力強い左四つの取り口で長く活躍し、15年名古屋場所で新小結、16年秋場所で新関脇。幕内