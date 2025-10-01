ドジャースの大谷翔平投手（３１）は３０日（日本時間１日）に本拠地ロサンゼルスでのレッズとのワイルドカードシリーズ（ＷＣＳ＝３回戦制）に「１番・ＤＨ」で先発に名を連ねた。投打二刀流で初のポストシーズン（ＰＳ）に米メディア、ファンの視線は集中している。気になるのは投手としての起用法だ。第１戦がスネル、第２戦は山本由伸投手（２７）で第３戦にもつれ込んだ場合、マウンドに上がる。ドジャースが２連勝した場