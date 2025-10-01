亡くなったヌコシナティ・エマニュエル・ムテトワ氏。２０２３年に駐仏大使に任命されていた/Darren Stewart/Gallo Images/Getty Images（ＣＮＮ）フランス首都パリの高層ホテルの中庭で駐仏南アフリカ大使（５８）の遺体が発見され、パリ検察は９月３０日、大使は前夜に妻へのメッセージで「自ら命を絶つ意向」を表明していたと明らかにした。遺体で発見されたのはヌコシナティ・エマニュエル・ムテトワ大使。検察の声明によると