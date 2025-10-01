メジャーリーグではワイルドカードシリーズが開幕、ア・リーグはレッドソックスが代打・吉田正尚（32）の逆転タイムリーで勝利、ワイルドカード3位のタイガースがエース・T.スクーバル（28）が8回途中1失点、14奪三振の好投で中地区優勝のガーディアンズを破り、初戦を制した。【一覧】大谷翔平や鈴木誠也、ダルビッシュ有などMLBプレーオフ日程＆結果ア・リーグでは中地区優勝のガーディアンズがワイルドカード3位のタイガースと