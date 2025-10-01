編集者の白石正明さん=篠田英美撮影精神障害、発達障害、脳性麻痺、ALS、依存症……などをテーマに、医療や看護を幅広く捉え、当事者や研究者といったさまざまな書き手が「ケア」の世界を探究してきた医学書院の「ケアをひらく」シリーズ。これまでに大宅壮一ノンフィクション賞、新潮ドキュメント賞、小林秀雄賞、大佛次郎論壇賞などを受賞したほか、同シリーズ全体も毎日出版文化賞に輝きました。その立役者ともいえるのが、担