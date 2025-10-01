BTS（防弾少年団）のVが2025年第3四半期も「Googleで最も検索されたK-POPスター」の座を守り、グローバルスーパースターとしての存在感を改めて示した。【写真】V、“ベッド写真”が流出？Googleトレンドによると、Vはアメリカ、イギリス、日本をはじめとする世界80カ国のうち74カ国でK-POPアーティスト検索数1位を記録。中東や中央アジアの一部を除けば、事実上、世界の検索ランキングを独占したことになる。（写真提供＝OSEN）VV