¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º»°Â¼¥Þ¥µ¥«¥º¡Ê58¡Ë¤¬1Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£»Ë¾å4¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»200¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¥×¥íÌîµåµð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¤Ï9·î30Æü¤ÎÃæÆüÀï¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£6²ó¤Þ¤Ç85µå¤òÅê¤²¡¢4°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶2¼ºÅÀ¡£7²ó¤ÎÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¤¬Á÷¤é¤ì¡¢1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤ê¡¢¾¡ÍøÅê¼ê¤Î¸¢Íø¤òÆÀ¤Æ¹ßÈÄ¡£°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤È¾Ð´é¤Ç¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ËÜµòÃÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤ÏÂç´¿À¼¤¬Ê¨¤­µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¾­¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¬