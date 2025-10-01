作家の北方謙三さん。「タイトルの〈記〉は群像ものだから。チンギスの人生を追った〈紀〉と使い分けてます」作家の北方謙三さん（７７）による新たな歴史長編シリーズが開幕した。鎌倉時代の元寇（げんこう）に至る過程を日本とモンゴル双方から描く「森羅記」（集英社）。「大水滸伝」シリーズ（全５１巻）と「チンギス紀」（全１７巻）に連なる壮大な物語で、「最後の長編になる」と意気込む。「元寇の激戦地となった玄界灘