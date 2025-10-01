新刊書が積まれた夏葉社の社内。マンションの一室で編集から営業まですべて一人でこなす＝東京都武蔵野市、筆者提供小さな出版社は昔からある。机と電話があればいつでも始められるといわれてきたし、資本力や業界での地位とは関係なく、よい本をつくることさえできれば、だれでも認められるのが出版という仕事だからだ。フェアな業界実際、ぼくが２００９年に見様見真似（みようみまね）で出版社を始め、なにより驚いたのが、