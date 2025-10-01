¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡Ä¥¢ÅìÃÏ¶è¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¡ÚMLB¡ÛR¥½¥Ã¥¯¥¹ 3¡¼1 ¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö1Æü¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡Ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10·î1Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤ò3-1¤ÇÀè¾¡¤·¤¿¡£1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó¡¢ÂåÂÇ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎµÕÅ¾2ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¥­¡¼¥¹ÀèÈ¯¤Ïº¸ÏÓ¥Õ¥ê¡¼¥É¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï6²ó½ªÎ»»þÅÀ¤Ç0-1¤È¥Ó