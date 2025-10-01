2025年9月30日に放送したCBCテレビ「newsX」ニュースクロスをダイジェスト配信します。動画でご覧ください。 ▼伊勢エビどこ？三重あすから本格解禁▼イワシ豊漁 価格は「去年の半値くらい」▼改ざん“新たに8件” 名古屋市バス▼住宅から父と息子の遺体 血の付いた金づちも▼長良川鉄道から煙 車両故障かほか