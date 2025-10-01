フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１日、９月３０日の「ＪＥＲＡセ・リーグ」で巨人の田中将大投手が待望の日米通算２００勝（日本１２２勝・米国７８勝）を達成したことを報じた。田中は、中日戦（東京Ｄ）に先発し、６回２失点の粘投。レギュラーシーズン最終登板で３勝目を挙げ、金字塔を打ち立てた。日米通算での達成は、昨年のダルビッシュ（パドレス）以来、日本人４人目。スタ