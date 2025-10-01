日本相撲協会は１日、東京・両国国技館で大相撲九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）の番付編成会議を開いた。新十両昇進力士は長村改め日向丸（木瀬）、五島改め藤凌駕（藤島）に決まった。西幕下２枚目の長村は国技館で会見に応じた。「まだ実感が沸かない」。しこ名は地元・宮崎にちなんだものに決めた。師匠の木瀬親方（元幕内・肥後ノ海）は「うれしい。大卒が多いけど高卒は久しぶり」と喜んだ。◆日向丸（ひ