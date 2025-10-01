横綱大の里が、昇進後初賜杯となる２場所ぶり５度目の優勝を飾った大相撲秋場所。小結高安（３５）＝田子ノ浦＝は初日から６連敗と苦しんだが、７勝８敗まで必死の挽回を見せた。腰に爆弾を抱えながら、大関復帰と悲願の初優勝を諦めない男に、腰との付き合い方を聞いた。秋場所千秋楽。高安は関脇霧島を突き落とした。霧島は９敗で三役降格が濃厚。高安は東小結から西小結へ半枚後退し、九州場所（１１月９日初日、福岡国際セ