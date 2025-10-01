女優の森川葵（30）が1日までに自身のインスタグラムを更新。現場でのオフショットを披露した。30日に最終回を迎えた、フジテレビのドラマ「スティンガース警視庁おとり捜査検証室」（火曜後9・00）で主演を務めた森川。共演した女優の志田彩良との2ショットを公開した。志田は森川になりきった“コスプレ”スタイルで登場。森川は「とても楽しくていい思い出になりました」とつづって、仲睦まじく顔を寄せた2人に多くのフ