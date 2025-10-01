櫻坂46が1日、公式Xを更新し、ソロアーティスト写真が公開されたことを発表。また、29日発売の13thシングル「Unhappy birthday構文」の選抜メンバーの発表日を明かした。【写真】ドアップが強すぎる…美少女感あふれる森田ひかるXでは「10月29日(水)発売13th Single“Unhappy birthday構文”ソロアーティスト写真を公開しました！」と報告し、「また、10月5日(日)25:50から放送のテレビ東京『そこ曲がったら、櫻坂？』にて13