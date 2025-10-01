俳優の神尾楓珠（２６）が１０月１２日にスタートするＡＢＣテレビ制作のテレビ朝日系ドラマ「すべての恋が終わるとしても」（日曜、後１０・１５）で葵わかな（２７）とＷ主演を務める。高校生から２５歳までの時間が描かれる切ないラブストーリー。これまで学生役も多く演じてきたが、俳優活動１０周年の節目に「大人になった」という演技を見せる決意をのぞかせ、１０年間での心境の変化などを語った。美しい顔立ちながら、