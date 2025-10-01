気象台は、午前10時16分に、大雨警報（浸水害）を利府町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】宮城県・利府町に発表 1日10:16時点東部では、1日夜のはじめ頃まで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■仙台市東部□大雨警報・浸水1日夜のはじめ頃にかけて警戒1時間最大雨量40mm■塩竈市□大雨警報・浸水1日夜のはじめ頃にかけて警戒3時間最大雨量60mm■多賀城市□大雨警報・浸