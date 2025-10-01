税理士が相続税の悩みにお答えします 税理士の森田貴子さんが相続税にまつわる様々なお悩みにお答えします。今回の相談者は血縁者が一人もおらず、死後に自分の財産を信頼できる人に相続できるか悩んでいます。 独身で子どももおらず、兄弟姉妹もすでに他界するなど相続人がいない状態です。自分の死後に財産は国にとられてしまうのでしょうか。信頼できる団体や人に財産を残したいと考えています。手続きや税金はどうなるの