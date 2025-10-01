1日朝、横手市で、道路上でのクマの目撃が相次ぎました。いずれも現場近くには小学校などがあり、警察が注意を呼びかけています。横手警察署の調べによりますと、1日午前4時35分ごろ、横手市八幡字石町の市道をバイクで走っていた横手市の30代の男性が、道路上にいる体長約1メートルのクマ1頭を目撃しました。目撃された場所のすぐ近くには民家があり、450メートルほど離れた場所には朝倉小学校があります。また、午前